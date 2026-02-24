След вълната от недоволство заради високите януарски сметки за електроенергия, анализът на трите енергоразпределителни дружества показва нов ръст във фактурите за февруари. Като основна причина компаниите посочват завишеното потребление през отчетния период.

Данните на дружествата

Трите електроразпределителни дружества вече са изготвили разчетите за февруари, посочва Нова тв. При всички тях средната фактура е по-висока от тази през януари:

► „Енерго-Про” (Североизточна България): Отчитат ръст от близо 8% в сметките.

► „Електрохолд” (Западна България): средната сметка е по-висока с около 4%.

► EVN (Югоизточна България): разчетите показват повишение на средната фактура с 6%.





В същото време хиляди абонати все още очакват резултатите от извънредните проверки, назначени след сигналите от миналия месец.

Елин от Велико Търново вече е получил своята фактура за февруари, която показва значителен скок. „Цената от 42 евро стана 102 евро”, казва той. Неговото обяснение за повишението е ниското напрежение в мрежата. Според него, когато напрежението е ниско, електроуредите работят по-дълго, за да свършат същата работа. „Ако уредът трябва за два часа да загрее вода и да ползва два киловата, при ниско напрежение той не може да го изпълни за два часа, а за два часа и половина. Така вместо два киловата е използвал три”, обяснява потребителят.

От „Енерго-Про”, което обслужва неговия район, потвърждават тенденцията за повишение. Данните на дружеството показват:

• Средна сметка за януари 2026 г.: 66,35 евро

• Средна сметка за февруари 2026 г.: 71,12 евро

• Ръст: 7,19%

Отчетената електроенергия също е нараснала - от 137 млн. кВтч през януари до 148 млн. кВтч през февруари. От дружеството уточняват, че сметките, които клиентите получават в момента, са за отчетен период средно от 11 януари до 11 февруари. По-високите стойности се отдават на по-голямото потребление за отопление, осветление и битови нужди.

От „Електрохолд” също отчитат поскъпване на вече високите сметки. За първите 20 дни на февруари 2026 г. средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България е нараснало с близо 10% спрямо февруари 2025 г. и с над 4% спрямо януари 2026 г.

Предупреждението за по-високи фактури повдигна въпроса докъде са стигнали извънредните проверки. По данни на енергийния регулатор (КЕВР) в комисията са постъпили 2400 жалби. Още 2000 са подадени директно към самите дружества.

От „Енерго-Про“ съобщават, че към момента са получили 1900 жалби. „По 100 от тях проверките вече са приключили. Само при два случая са установени повреди в тарифния превключвател и сметките са коригирани. При останалите няма грешки”, посочват от компанията. Очаква се всички проверки да приключат до края на март.