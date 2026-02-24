През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее. Значителна ще се задържи главно над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд, които, с понижението на температурите, ще се примесват със сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се повишава е ще бъде по-високо от средното за месеца.

Утре облачността над страната ще е променлива, над Източна България по-често значителна и на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове ще има в Западна България. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна със слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад, който след обяд за кратко ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток; застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи – само в отделни планински райони ще превалява сняг. Облачността ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните - между 3° и 8°, в крайните югозападни – до 10°-12°.

В петък ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб източен вятър; сутринта в отделни райони в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури навсякъде ще са отрицателни, а максималните - между 8° и 13°. Привечер от северозапад ще се появи висока и средна облачност.