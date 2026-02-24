Над 12 500 тона фалшиво сирене са продали магазините през миналата година у нас, показват данните на Министерството на земеделието и храните.

Спрямо предходните години се наблюдава макар и слабо намаление на произведеното сирене с растителни мазнини. За сравнение през 2024 г. сме изяли близо 13 000 тона, през 2023 г. - 12 900 тона, а пикът е през 2023 г., когато мандрите са произвели близо 13590 тона имитиращ продукт.

Спад има и при истинското краве сирене. През 2022 и 2023 години от преработвателните предприятия са излезли над 75 хиляди тона сирене от краве мляко, докато през тази - близо 72 хил. тона.

Най-драстичен спад има при сирената от други млека като овче, биволско и козе. От 10 620 тона произведени през 2023 г. те са паднали на 7 700 тона през миналата година.

Все по-малко е и прясното мляко, използвано в преработвателните предприятия у нас. От над 708 млн. литра през 2023 г. то намалява до 686 млн. литра през миналата.

Още през 2019 г. у нас бяха въведени регулациите за имитиращи продукти (продукти, съдържащи растителни мазнини вместо млечни, или други заместители).