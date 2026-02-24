Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб, съобщиха от Министерство на отбраната и уточниха, че телата на екипажа все още не са открити.

"След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт", посочиха от военното ни ведомство.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано бе специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

На 18 февруари плавателният съд с трима души на борда - 58 годишният капитан Христо Спасов, 25 годишният му син и още един работник изчезна от радарите. На 20 февруари след огромно издирване с експерти, доброволци и техника риболовният кораб бе открит на морското дъно в района, където предния ден водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Дълбочината в района е около 38 метра.