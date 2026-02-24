Този петък, 27 февруари, Бургас ще се превърне в сцена на изкуството с откриването на фестивала и богата програма, която ще обхване няколко културни пространства в града.

Началото ще бъде поставено в 9:00 часа в Етнографски музей – Бургас на ул. „Славянска“ 69 с тържествено откриване. В празничната програма ще участват Младежкият духов оркестър и актьори от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, танцова школа „Талантино“, кукерска група „Каваклии“, както и участници във фестивала.

От 10:00 до 16:00 часа инициативата „Музей в куфар“ на Регионален исторически музей – Бургас ще гостува в ОУ „Константин Преславски“, ОУ „Елин Пелин“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и ОУ „Христо Ботев“ с участието на Школата по гайда при ЦПЛР – Бургас с ръководител Стойко Георгиев, ТШ „Талантино“ и актьорския клас при НУМСИ с преподавател Георги Минков.

Какво да очаквате още от "Музей в куфар"? Екскурзоводите на Археологическата, Етнографската и Историческата експозиция, заедно с талантливите деца на Бургас ще представят света на музиката и забавлението чрез ценни експонати от музея. Те ще разкажат приказни истории пред ученици от няколко бургаски училища. Ще ги върнат далече в миналото с “Шумната свита на Дионис – любим сюжет на художниците керамисти...“. Червените фигури, които танцуват по стените на каната, намерена в бургаската местност Сладките кладенци сякаш съживяват мита за Дионис и неговата шумна свита. Тя е внос от атическите ателиета и датира от последните десетилетия на 5 в. пр. Хр.

Диригентската палка на Георги Шагунов, която е ценен предмет от експозицията на РИМ – Бургас, ще пренесе учениците в едни важни за историята ни времена. Георги Шагунов е диригентът на 24-ти пехотен Черноморски полк на Н. В. царица Елеонора. Палката е изработена с ювелирно майсторство от слонова кост и абаносово дърво и украсена със сребърен обков.

Звукът на чановете ще се смеси със звука на сърцето, защото за българина тази мелодия има специално значение. Тя му помага да намери стадото си, за да има прехрана на масата си. Звънът на чановете е и предвестник на новото начало, на пролетта в Бургаско. С танц и звук, слети в едно, кукерите създават хаоса, за да го подредят отново и да дойде светлото и чистото.

Театралната програма „Аплодисменти за театъра“ на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ започва в 9:30 часа с „Вълшебникът от Оз“ на КТШ „Приказни таланти“ към ДКТ – Бургас, продължава в 11:00 часа със „Сестри под прикритие“ на МТТ „Валери и приятели“, в 14:00 часа с „Хотел между тоя и оня свят“ на ТШ „Талантино“, в 16:30 часа с „Антигона“ от Софокъл на Театралната работилница към Фондация „Цако Дачев“, а в 19:00 часа публиката ще гледа „Рейс“ на Младежката театрална школа – Бургас.

На сцената на Младежки международен център – Бургас в ж.к. „Меден рудник“ от 10:00 часа ще бъде представена „Пепеляшка“, от 11:30 часа – „Малката Баба Яга“ от ДТШ „Усмивка“, а в 18:30 часа ТШ „Талантино“ ще изнесе моноспектакъла „Забравена от небето“.

В НЧ „Христо Ботев“ в кв. Победа от 10:00 часа публиката ще може да гледа „Женско царство“ на ТШ „Талантино“.

Фестивалният петък обещава наситен ден с театър, музика и срещи с изкуството, които ще превърнат Бургас в истински празник на сценичните таланти.

Вижте цялата програма:ПРОГРАМА

27 ФЕВРУАРИ /ПЕТЪК/

09:00 часа

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Етнографски музей – Бургас, ул. „Славянска“ 69

С участието на: Младежки духов оркестър и актьори при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, ТШ „Талантино“, Кукерска група „Каваклии“, участници във фестивала

от 10:00 до 16:00 часа

„МУЗЕЙ В КУФАР“

РИМ – БУРГАС ПРЕДСТАВЯ в: ОУ „Константин Преславски“, ОУ „Елин Пелин“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, ОУ „Христо Ботев“

С участието на: Школа по гайда при ЦПЛР – Бургас с ръководител Стойко Георгиев, ТШ „Талантино“, актьорски клас при НУМСИ „Проф. Панчо Вадигеров“ с преподавател Георги Минков

„АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ТЕАТЪРА“

Сцена ДТ „Адриана Будевска“

09:30 часа „Вълшебникът от Оз“, КТШ „Приказни таланти“ към ДКТ – Бургас

11:00 часа „Сестри под прикритие“, МТТ „Валери и приятели“

14:00 часа „Хотел между тоя и оня свят“, ТШ „Талантино“

16:30 часа „Антигона“ Софокъл, Театрална работилница към Фондация „Цако Дачев“

19:00 часа „Рейс“, Младежката театрална школа – Бургас

Сцена Младежки международен център – Бургас, ж.к. „Меден рудник“

10:00 часа „Пепеляшка“, ДТШ „Усмивка“

11:30 часа „Малката Баба Яга“, ДТШ „Усмивка“

18:30 часа „Забравена от небето“ – моноспектакъл, ТШ „Талантино“

Сцена: НЧ „Христо Ботев“, кв. Победа

10:00 часа „Женско царство“, ТШ „Талантино“

28 ФЕВРУАРИ /СЪБОТА/

11:00 часа, Културен дом НХК

ЕКО ТВОРИЛНИЦА – АРТ АТЕЛИЕТА

Етнографски музей – Бургас, ул. „Славянска“ 69

11:00 часа

„МАЛКИТЕ ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ“

С участието на: ТШ „Талантино“ – „Кой ще играе Хитър Петър“,

ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Ран Босилек“ – Сирни заговезни и Кукеровден, ВФ „Велека“ при ОУ „Христо Ботев“ с ръководител Ангел Иванов, Сдружение „Социален център Бургас“ – ЦСРИ

11:00 часа, Исторически музей – Бургас, ул. „Лермонтов“ 31

„МУЗЕЯТ ОЖИВЯВА С ИЗКУСТВО“

С участието на: ТШ „Талантино“, Струнен квинтет с преподавател Боряна Пантелеева при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

11:00 часа, Археологически музей – Бургас, ул. „Алеко Богориди“ 21

„МУЗЕЯТ ОЖИВЯВА С ИЗКУСТВО“

С участието на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Актьорски клас с ръководител Георги Минков и струнен квартет с преподавател Евелина Савова

11:00 часа, Дружеството на бургаските художници, ул. „Александровска“ 22

„ГАЛЕРИЯ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО“

С участието на: Школи по изобразително изкуство – Бургас, Арт център „Точно време“,

Школа по пиано при НЧ „Фар 1946“, ученици от начален етап при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

13:00 часа, Културен център „Морско казино“

УЪРКШОП ПО АНИМАЦИЯ – СМЕСЕНА ТЕХНИКА С ФОТОГРАФИЯ

Ръководители: Николай Чакъров – Анимационен режисьор

Алия Казанджиева – фотограф

11:00 часа, кв. Долно Езерово

ПАРАД НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ – демонстрации

С участието на: кукерски групи „Каваклии“ и „Тарфалии“ – кв. Долно Езерово, „Козият рог“ – ж. к Меден рудник, Кукерска група при НЧ „ Христо Ботев 1869“ – Калофер, Кукерска дружина „Сакарски звяр“ при НЧ „Развитие 1932“ с. Княжево общ. Тополовград, Кукерска група при НЧ „Просвета 1892“ гр. Стралджа, Кукерска група с. Каменец общ. Стралджа

14:00 часа, кв. Долно Езерово

ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ

С участието на Оркестър „Бургас“

Културен дом НХК

„ФЕЕРИЯ ОТ ТАНЦИ И РИТЪМ“

13:00 часа „Път към звездите“ – Танцова школа „Estrella“ с хореограф Олга Мохова

16:00 часа „Езиците на танца“ – Танцов клуб „Фрея“ с хореограф Диляна Бахматова

19:00 часа „Ритъмът на Студио 29“ с хореографи Диана Николова, Владимир Грудев, Никол Иванова, Нели Стамболиева

15:00 часа, Център за съвременно изкуство и библиотека „Пейо Яворов“, ул. „Оборище“ 49-51

„СЦЕНА НА СЛОВОТО, МУЗИКАТА И ПЕСЕНТА“

С участието на: Литературно студио „Митични птици“ към НЧ „Любен Каравелов 1940“ с ръководител Роза Боянова, Клуб по творческо писане към Център за млади таланти „Хвърчащите хора“ с ръководител д-р Добрина Топалова, Яна Вълчева, Дует „Парадокс“, Вокално студио „Сезони“, Александра Георгиева

01 МАРТ /НЕДЕЛЯ/

ГРАДЪТ СЕ КИЧИ С МАРТЕНИЦИ И ТАЛАНТ

11:00 часа, от пл. „Атанас Сиреков“ до пл. „Тройката

ДЕФИЛЕ на участниците във фестивала

С участието на: Младежки духов оркестър при НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ с диригент Анастас Камиларов, Фанфарни оркестри при: ОУ „П. Р. Славейков“ с ръководител Мария Георгиева, НЕГ „Гьоте“ с ръководител Тодор Маджаров, ОУ „Св. княз Борис I“ с ръководител Божидар Андреев

11:30 часа, пл. „Тройката“

„СЪРЦЕТО НА БУРГАС“ – Флашмоб

12:00 часа, пл. „Атанас Сиреков“

„КОГАТО ПИЖО И ПЕНДА СЪБУЖДАТ ПРОЛЕТТА“ – фолклорен концерт-спектакъл

С участието на: Народен хор „Трепетлика“ с ръководител Пепа Запрянова, ТС „Зорница“ и ДТА „Звездички“ с ръководител Николай Парушев, ФТА „Никола Гинов“ и ДФТА „Радост“ с ръководител Димитър Гинов, ТС „Хорце“ към ОУ „Елин Пелин“ с ръководител Маргарита Колева, ДТС към ДГ „Вълшебство“, Гайдарски оркестър при СОУ „Добри Чинтулов с ръководител Георги Миронски,ДТС „Хорце от сърце“ при ОУ „Братя Миладинови“ с ръководител Янита Яръмова, ФВГ „Славееви гласове“ при ОУ „Васил Априлов“ с ръководител Жасмина Дерменджиева

18:30 часа, Културен дом НХК

„ГРАДЪТ ПРАЗНУВА С ИЗКУСТВО“ – Концерт-спектакъл

С участието на: Детски хор „Милка Стоева“ с ръководител Мариета Секлемова,

ВФ „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, ВС „Сезони“ с ръководител Кина Христова,

Клуб по спортни танци „Бургас 1975“, Танцова школа „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова, Танцово „Студио 29“ с ръководител Владимир Грудев, Танцова школа „Estrella“ с ръководител Олга Мохова, Школа по дигитални изкуства „Стандарт“ с ръководител Николай Чакъров, НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Младежки духов оркестър с ръководител Анастас Камиларов, Класическо пеене – Вокални ансамбли с преподавател Елеонора Кунчева, Поп и джаз пеене с преподаватели Соня Пулева и Деница Йорданова, актьори с преподавател Георги Минков, ученици „Рекламна графика и сценичен костюм“ с преподаватели Василена Манолакева и Добрин Вътев.

Това събитие е създадено по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата" № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.