Над 30 певци от над 10 държави са заявили участие за третото издание на Национален конкурс с международно участие за млади оперни певци „Стоян Попов“. Конкурсът се организира от Държавна опера – Бургас, със съдействието на Община Бургас. Тази година ще се проведе от 26 до 30 октомври в два тура, на които кандидатите ще се представят на сцената на Държавна опера – Бургас със съпровод на пиано.

Галаконцерт на лауреатите с Оркестъра на Държавна опера – Бургас ще бъде на 30 октомври.

Световноизвестният оперен певец Стоян Попов е роден на 21 октомври 1933г. в с. Момина църква, Бургаска област. Именитият баритон произхожда от свещенически род и е възпитан във вяра в ценностите на християнството и добродетелността, родолюбие и почитане на българските традиции. Именно от Бургас започва бележитият му път на артист, който има признание далеч отвъд границите на родината.

Маестро Стоян Попов е завършил Българската държавна консерватория в класа на проф. Христо Бръмбаров. Още като студент е удостоен със златен медал на Световния младежки фестивал в Хелзинки. Наричан е от френската музикална критика „Гласова катедрала“ и „българският Тито Гоби“. Гастролите му по световните оперни сцени получават оценки от типа „изключителен Макбет“, „ненадминат интерпретатор на Скарпия“ и др.



Репертоарът на маестро Стоян Попов съдържа над 50 централни баритонови партии изпълнявани в оперните театри на 3 континента с огромен успех. Освен на сцената Маестрото посвещава повече от 20 години и на каузата да помага на млади оперни певци. Учи ги на вокална техника и интерпретация, а чрез контактите и познанствата си у нас и в чужбина успява да помогне и за професионалната им реализация.



Неосъществена мечта на Стоян Попов остава създаването на студия за млади оперни певци, където те да развиват и усъвършенстват таланта и вокалните си и актьорски умения.



Идеята за конкурс на негово име произлиза именно от това му съкровено желание – с мисъл и грижа към младото поколение, което да продължи достойното присъствие на български оперни артисти по световните сцени!