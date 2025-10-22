В началото на септември публикация на „Файненшъл Таймс“ (FT) предизвика международен скандал, след като изданието съобщи, че самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е имал проблеми с навигацията при приближаването към летището в Пловдив.

Еврокомисията промени позицията си

Месец по-късно Европейската комисия официално отрече твърденията. В отговор на запитване на германския евродепутат Фабио Де Маси, комисарят Андрюс Кубилюс уточни, че пилотът на самолета е съобщил за временен проблем с GPS сигнала, но е кацнал безопасно чрез стандартната система за кацане по прибори (ILS).

„Смущения в глобалните навигационни системи се случват ежедневно в източните региони на ЕС, особено близо до конфликтни зони“, посочва Кубилюс, като подчертава, че няма данни за саботаж или враждебна намеса.