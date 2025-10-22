Камион с 17 нелегални мигранти спряха на ГКПП Лесово.

Товарният автомобил е пристигнал снощи в България. Бил е управляван от турски гражданин.

Тъй като контейнерът не може да бъде проверен с газ-анализатор, служителите на Гранична полиция са поискали да му бъде извършена щателна проверка. В товарното помещение граничните полицаи и митническите служители са открили 17 незаконни мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак:





Водачът на товарния автомобил е задържан.

Установените в товарния автомобил чужди граждани са задържани за незаконно влизане през българо-турската граница.

Работата по случая продължава.