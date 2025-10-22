Трима души са с повдигнати обвинения за фалшификации на парични знаци. Същите са задържани за срок от 72 часа. Това заяви директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов във връзка с проведени от полицията мащабни операции, предаде

„За по-малко от седмица колегите от „Икономическа полиция“ при СДВР след получаване на три сигнала установиха голямо количество фалшиви неистински банкноти с еврова и левова номинална стойност“, съобщи главен комисар Николов.

При първия случай са установени две лица, които след сделка са се оттеглили с лек автомобил. „Установената сума в тях беше 10 хил. евро банкноти, т.е. 50 къса от по 200 евро. Незабавно пристъпихме към доклад на материалите в Градска прокуратура и по случая имаме задържано едно лице за срок от 72 часа, другият беше разпитан като свидетел“, каза директорът на СДВР.

Главен комисар Николов съобщи, че във вчерашния ден също след бързи и адекватни действия на сектор „Финансова система“ към СДВР е задържано едно лице след сделка с неистински парични знаци еврови банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 хил. евро. „Фалшификатите са с изключително високо качество и имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа може би от около 15 години“, отбеляза той.

Третият случая е след подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обръщение 50-левови банкноти също с много високо качество. „След доста сериозно наблюдение на колегите от отдел „Икономическа полиция“, задържахме три лица и впоследствие четвърто, свързани с прокарването в обръщение, като след обиските намерихме и там големи количества пари неистински левови банкноти“, заяви директорът на СДВР.

Случаите са отработени съвместно със Софийска градска прокуратура и по този повод има три обвинения на лица. „За срок от 72 часа са задържани същите, като работата по всеки един от тях продължава“, добави главен комисар Николов.

Във връзка с това, че най-вероятно в следващите месеци ще се увеличи обменът на финансови средства от лева в евро, той предупреди граждани да използват само лицензирани институции за тази цел, тъй като фалшификациите, които установяват от СДВР към настоящия момент са с много високо качество и могат да заблудят всеки един човек, дори и тези, които считат, че разбират от еврови и левови банкноти.

По думите му назад е имало сигнали от чейндж бюра, чиито касиерки са се заблудили и са взели такива еврови банкноти, които наподобяват толкова много истинската и са изработени с толкова високо качество, че дори преминават и през защитните машини, които използват.

Директорът на СДВР увери, че работят съвместно с ГДБОП, с ГД „Национална полиция" с утвърден план от главния секретар на МВР за противодействие на такива измами с фалшиви пари, прокарани в обръщение и изготвянето им.