С филма " Франц", посветен на един от най-емблематичните писатели на модернизма- Франц Кафка ще бъде открит Международния филмов фестивал "Синелибри" Бургас 2025 .

Прожекцията ще се състои на 18 октомври от 19:00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Чрез майсторски преплетени моменти от живота му – напрегнатите отношения с баща му, приятелството с Макс Брод и сложните му любовни истории – филмът изгражда едновременно емоционална, иронична и дълбоко човешка фреска, която разкрива противоречивата природа на гения, търсещ обикновеност в един необикновен свят.

Филмите от програмата са разпеделени на две локации– Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека от 18 до 26 октомври.

Не пропускайте невероятната екранизация на режисьора Франсоа Озон на романа „Чужденецът“ на Албер Камю- истинско кинематографично бижу. Прожекцията е в Културен дом НХК на 24 октомври от 19.00 часа, пак там на 22 октомври можете да гледате и новият филм на Сорентино- „Помилване“.

Ще видим на екран и изключително обаятелната Силви Вартан във филма „Мама и чудото на живота“.Той постига най-високия боксофис във Франция от началото на годината. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи. Той ще бъде представен на 20 октомври в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Останалите заглавия, които са включени в афиша на кино събитието са „Три сбогувания“, „Личен живот“, Любовта е лудост“ и “Най-богатата жена на света“, посветен на снователката на Loreal Лилиан Бетанкур и "Празненството" по романа на Панос Карнезис.

Билети се продават на каса "Часовника", каса НХК, в мрежата на EPAY GO, и преди прожекциите в Център за съвременно изкуство и библиотека