Обстановката в Община Царево и региона постепенно се нормализира след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщават от Общината на официалната си Facebook страница.

Няма данни за бедстващи или пострадали хора. Всички реки и дерета остават проводими, уточняват от местната администрация.

Дежурни екипи на МВР и Общината бяха на терен през цялата нощ. Общинският щаб проведе заседание и следи развитието на ситуацията, информират още от Община Царево.





Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време. От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни и при необходимост да потърсят съдействие от дежурните екипи на телефон 112 или в общината.

БТА припомня, че снощи областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище Елените.