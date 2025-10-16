На 16 октомври отбелязваме Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. От 09:00 часа на Паметника на летеца на алеята на летците до Народното събрание ще бъдат поднесени цветя и венци. Държавният глава Румен Радев ще приеме почетния караул и ще поднесе венец в памет на загиналите за Родината пилоти. От 10:30 часа в Централен военен клуб ще започне тържественото честване с награждаване на личен състав и концертна програма на Представителния духов оркестър на ВВС.

Ще бъде открита реплика в мащаб 1:1 на самолета на Димитър Списаревски - "Месершмит-109 G-2". Тя е създадена от Румен Чакъров по инициатива на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация. Дължината на машината е 9 метра, размахът на крилата достига 10 метра. Дървената конструкция е покрита с алуминиева ламарина, както е и оригиналният самолет. Спазени са и всички надписи. Репликата ще бъде дарена и ще остане в Националния исторически музей.

Празник на авиацията и ВВС – 16 октомври

На 16 октомври 1912 г. е извършен първият в историята на българската авиация полет на самолет с разузнавателна цел в реални бойни условия. Това става по време на Балканската война (1912-1913 г.). Освен разузнаване на силите на противника е осъществено първото над стария континент бомбардиране от въздуха в истинска фронтова обстановка. Пилотът поручик Радул Милков и наблюдателят поручик Продан Таракчиев летят със своя "Албатрос" над Одринската крепост, разузнават разположението на резервите и успяват да хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач, сочи справка на отдел „Справочна“ на БТА.