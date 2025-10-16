Днес над повечето райони в страната ще има значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в югоизточните и планинските части. В сутрешните часове на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Ще духа слаб, в Източна България до умерен, източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София: 2°-3°, максималните - между 14° и 19°, за София – около 15°.

Над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Почти без валежи. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода ще е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.