Депутатите направиха нов опит да съберат кворум в Народното събрание (НС) в 9:00 часа тази сутрин. Вчерашното пленарно заседание се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители — далеч под необходимия минимум от 121.

От управляващите присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум.

На днешното заседание - 16 октомври, кворум не беше събран. Липсата на днешния кворум в парламента стана факт буквално след минута. Регистрираха се едва 71 депутати. Председателят Наталия Киселова насрочи пленарното заседание за петък.

До това се стигна, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред партийния актив, че не вижда ползи от участието на партията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.