Прокуратурата в Марсилия образува две разследвания след инцидентите на стадион „Велодром“ преди мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Едното е за насилие при утежняващи обстоятелства, извършено по инициатива на привърженици на френския отбор. Другото е за подбуждане към омраза във връзка с нацистки поздрави и провокации от български фенове, съобщи прокуратурата, цитирана от АФП.

Разследването за насилието обхваща нападения с оръжие, извършени от група и в спортно съоръжение. В съобщението си прокуратурата изрично посочва, че насилствените действия са предприети по инициатива на марсилски привърженици.

Отделното производство е за предполагаемо подбуждане към омраза заради нацистки жестове и провокации от привърженици на „Левски“.

В момента се анализират записите от видеонаблюдението, съобщиха от прокуратурата пред Reuters. Разследванията трябва да установят конкретните участници и действията им. reuters.com

За започналите процедури срещу привърженици и на двата отбора съобщи и почетният консул на България в Марсилия Мирей Мартен. Пред NOVA тя заяви, че според информацията, получена от местната полиция, част от българските фенове са демонстрирали нацистки жестове.

Инцидентите избухнаха непосредствено преди началото на срещата на 26 ноември. Според френските съобщения привърженици на домакините са напуснали южната трибуна и са се насочили към трибуна „Жан Буен“, където е последвало насилие с хвърляне на предмети и димки.

По първоначални данни на полицейската префектура са пострадали 11 български граждани. Петима са били откарани в болница с травми на главата и очите или изкълчено рамо, а шестима са получили помощ на място.

От „Левски“ заявиха, че привържениците им са били нападнати от маскирани фенове с палки и пиротехнически средства. Клубът официално сезира УЕФА и настоява да бъдат разследвани както нападенията, така и организацията на сигурността около двубоя.

Източници: АФП, Reuters