Общо 65 водачи са санкционирани за нарушения на пътя в община Карнобат при тридневна специализирана полицейска операция, по време на която е използван дрон за наблюдение на движението. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

С помощта на безпилотния летателен апарат са документирани рискови нарушения по пътната мрежа, сред които неправилно изпреварване, отнемане на предимство и неспазване на пътната маркировка.

Операцията е проведена от служители на Районното управление в Карнобат с цел повишаване на пътната безопасност и ограничаване на пътния травматизъм. Контролните действия са обхванали и мероприятия в рамките на традиционната акция "Зима".

Проверени са общо 272 моторни превозни средства. На 54 от водачите са издадени фишове, а на други 11 са съставени актове за установени административни нарушения. Приложени са и пет принудителни административни мерки.

Полицейските екипи са проверявали техническата изправност на автомобилите и готовността им за движение при зимни условия, включително състоянието на гумите, светлините и обзорността. Осъществяван е и засилен линеен контрол по натоварените и рискови пътни участъци.

От ОД на МВР – Бургас информират още, че проверките ще продължат и през следващите дни с цел превенция на тежките пътнотранспортни произшествия и повишаване на дисциплината на участниците в движението през зимния сезон.