България ще се превърне в световна сцена на културния туризъм през 2027 г. София и Казанлък ще бъдат домакини на Световната конференция за култура и туризъм, организирана съвместно със Световната организация по туризъм към ООН под егидата на ЮНЕСКО. Това заяви пред БНТ министърът на туризма Илин Димитров, който открои поредица от международни успехи на страната ни. Той съобщи и за значително увеличаване на интереса на германските и румънските туроператори към България, както и за нови инициативи за популяризиране на страната ни като сигурна туристическа дестинация.

Световният туристически елит идва в Долината на тракийските царе

През юни 2027 г. в България се очакват генералният секретар на Световната организация по туризъм Шейха Ал Нуаис и генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани. Международният форум ще даде възможност на страната ни да представи богатото си културно-историческо наследство пред министри, представители на туристическия бизнес и журналисти от различни краища на света.

„Най-голямото събитие на Световната организация по туризъм ще се проведе в България, в Долината на тракийските царе. Връщаме ЮНЕСКО в България на световен форум. България става сцена за културен туризъм“, заяви Димитров.

Подготовката за конференцията започна през октомври, когато по време на междурегионалния туристически форум на високо равнище „Европа - Азия“ в Черна гора министър Димитров предложи Розовата долина за домакин на събитието.

Сред възможностите, обсъждани за програмата на международните гости, са посещения на Музея на розата в Казанлък, представяне на традиционното производство на българско розово масло и обиколка на Долината на тракийските царе. Специално внимание ще бъде отделено на Казанлъшката тракийска гробница, която още през 1979 г. е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Исторически пробив в Световната организация по туризъм

Домакинството на големия международен форум идва на фона на друг дипломатически успех на Министерството на туризма. На 25 ноември България беше избрана за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за 2027 г.

Решението беше взето по време на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет в Абу Даби, в която участва министър Илин Димитров. За първи път от създаването на Министерството на туризма страната ни заема подобна ръководна позиция в международната организация.

„Добре сме, най-накрая има стабилност и правителството работи добре. Ние вече сме предвидим партньор“, подчерта министърът.

Още в началото на ноември България представи по нов начин своето културно-историческо наследство и на едно от най-големите туристически изложения в света - World Travel Market в Лондон. За първи път националното представяне включваше интерактивна мултимедийна инсталация, посветена на българските забележителности под закрилата на ЮНЕСКО.

Германия и Румъния дават заявка за силен летен сезон

Между 30 и 40% ръст от германския туристически пазар през следващата година очаква министърът на туризма. Според него намеренията на водещите европейски туроператори показват, че България запазва добрите си позиции като предпочитана дестинация за лятна почивка.

„Една от най-консервативните държави, каквато е Германия, повишава капацитета за България. В Румъния имаше 90 туроператора, които искаха да увеличат обемите си за България“, посочи Димитров.

Още на 13 ноември след проведените от министъра срещи в Берлин стана ясно, че общият капацитет на полетите от Германия до Варна и Бургас през лятото на 2027 г. се очаква да нарасне с около 30%. Водещите германски туроператори Schauinsland-Reisen и DERTOUR отчетоха силен старт на ранните записвания и потенциал за удвояване на германския туристопоток в рамките на три години.

От 5 до 8 април 2027 г. се подготвя посещение в България на представители на германски туроператори, специализирани в културни и обиколни пътувания, СПА и уелнес туризъм.

Сериозен интерес към страната ни беше демонстриран и на международното туристическо изложение в Букурещ през ноември, на което България участва с 20 съизложители. Министерството на туризма работи и по нови съвместни инициативи с румънската страна.

Нито един чужд туроператор не е поставил въпроса за сигурността

Ноември и март са двата ключови месеца за българския туризъм, тъй като именно тогава се договарят програмите за предстоящите сезони, обясни Илин Димитров.

„Бях на най-големите изложения във Великобритания, Германия, Обединените арабски емирства, Румъния. Нито веднъж темата за сигурността в България не беше повдигната. Категорично в моите разговори нямаше нито един, който да попита за сигурността“, заяви министърът.

Думите му са по повод опасенията, че атаките срещу търговски кораби в Черно море през октомври могат да се отразят негативно върху интереса към българските морски курорти. След инцидентите Министерството на туризма проведе консултации с туристическите аташета на страната ни в Германия и Полша, за да проследи реакциите на двата важни европейски пазара.

Димитров припомни, че инциденти има и в Балтийско, и в Средиземно море. Според него е особено важно представителите на туристическия сектор да бъдат отговорни в публичните си послания и да не създават излишни притеснения сред потенциалните гости на страната.

България се превръща в остров на спокойствието

Министърът категорично осъди и насилието срещу български граждани на стадиона в Марсилия. При инцидентите около футболната среща от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски пострадаха 11 българи. Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон, а българските власти настояха за пълно разследване на случилото се.

„Категорично осъждам случилото се на стадиона в Марсилия. Премиерът реагира светкавично и поиска обяснение и реакция от Франция. Виновните трябва да бъдат наказани“, заяви Димитров.

„Вижда се, че България е сигурна държава. Такива недостойни сцени тук няма. В България няма военни, които да пазят с автомати. Гарантираме сигурността на чуждите граждани и по-конкретно на туристите. Като държава се превръщаме в остров на спокойствието“, подчерта министърът.

Ежедневен бюлетин ще информира света за чистотата на Черно море

Министерството на туризма подготвя и нова инициатива, която ще осигури актуална информация за качеството на морската вода по българското Черноморие. През следващия летен сезон ще бъде създаден ежедневен информационен бюлетин, предназначен и за чуждестранните туристически пазари.

„Водата се замерва от регионалните здравни инспекции. По данни на Европейската агенция по околна среда ние сме на трето място. Ще създадем бюлетин с ежедневно измерване и ще го изпращаме до всички страни. Този кабинет работи в пълна прозрачност“, заяви Димитров.

Публикуваният през юни 2026 г. доклад на Европейската агенция по околна среда поставя България на трето място в Европейския съюз по качество на водите за къпане. Отлични показатели имат 96,9% от наблюдаваните места за къпане в страната, като пред България се нареждат единствено Кипър и Гърция.

В началото на следващото лято Министерството на туризма ще стартира и специална кампания с участието на млади хора и студенти. Тяхната задача ще бъде да популяризират положителните новини за чистотата на морската вода, състоянието на плажовете и възможностите за туризъм в България.

„Ние сме сигурна държава. Лятото водата и плажовете бяха чисти. Трябва да внимаваме, притеснение няма“, категоричен бе Илин Димитров.