Броени дни преди Никулден интересът към рибата традиционно се засилва. Въпреки общото поскъпване и увеличените разходи за риболов, търговците засега не отчитат съществени промени в цените за празника, съобщава NOVA.

Рибарите във Варна споделят, че в момента сред основните видове риба, които се ловят в Черно море, са чернокопът и паламудът.

"Чернокоп излиза основно. Сезонът е такъв в момента. Паламуд също", казва рибарят Иван Василев.

Зад цената на рибата обаче стоят редица фактори, сред които разходите за горива и материали, както и рисковете, съпътстващи риболова.

"Всичко поскъпва - рибата поскъпва, горивата, материалите. А и самият улов на риба стана много рискован. Знаете за проблемите в Черно море", коментира председателят на рибарско сдружение Велислав Вангелов.

Въпреки увеличените разходи цената на рибата зависи и от количествата, които достигат до пазара. При някои видове дори се наблюдава поевтиняване на едро спрямо началото на сезона.

"В момента цената на чернокопа на едро падна. В началото на сезона - септември, октомври, цената беше около 10 евро на едро. В момента на 5-6 евро се изкупува", обясни Вангелов.

На рибната борса във Варна потребителите могат да избират между различни видове риба, сред които чернокоп, паламуд, шаран и толстолоб.

Въпреки богатото разнообразие много от клиентите остават верни на традицията и предпочитат шаран за никулденската трапеза. Търговците посочват, че към момента няма сериозни промени в цените непосредствено преди празника.