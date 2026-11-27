Близо 80 млн. повече средства ще получи Министерството на труда и социалната политика в бюджета за следващата година. Повече пари са предвидени за майките, хората с увреждания и най-бедните семейства. Всички плащания по държавното обществено осигуряване са осигурени, а социалните мерки няма да бъдат променяни между първо и второ четене на бюджета. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова в предаването "Още от деня" по БНТ.

Тя защити социалната политика на правителството и подчерта, че увеличението на средствата е насочено към демографските предизвикателства и подкрепата за най-уязвимите групи. По думите ѝ има и новости при данъчните облекчения, а редица помощи, чиито размери дълго време не са били актуализирани, сега ще бъдат увеличени.

"Вижда се много сериозно увеличение на средствата в бюджета", посочи Ефремова. Тя изтъкна, че целта е да се осигури не само финансова подкрепа, но и по-ефективно разпределение на публичния ресурс.

Няма да режат подкрепата за хората с увреждания

Една от най-чувствителните теми в социалната политика е предстоящата промяна в системата за оценка на хората с увреждания. Министърът категорично отхвърли опасенията, че се подготвя орязване на средствата или масово отнемане на права.

"Не става въпрос за намаление на средствата, става въпрос за преглед на законодателството и намиране на по-добър начин, по който да насочим и ресурса, и подкрепата към хората с увреждания", обясни тя.

Основната идея е да се промени философията на оценката. Вместо човекът да бъде разглеждан единствено през заболяването и ограниченията си, трябва да се установяват неговите реални функционални възможности и конкретните потребности от помощ.

"Не е важно какво не можеш да правиш, а да оценим функционалните възможности на човека, дори когато има дефицити", подчерта Ефремова.

Тя увери, че хората, които вече имат решения на ТЕЛК, няма да бъдат подлагани на масова преоценка само заради предстоящите промени. Целта е индивидуално да се прецени от каква подкрепа се нуждае всеки човек, така че помощта да бъде насочена там, където е най-необходима.

Единствените, които могат да загубят правото си на съответната подкрепа, са хората, за които бъде доказано, че са получили фалшиви решения.

Три акции срещу фалшивите ТЕЛК само за седмица

Борбата с измамите в системата вече е сред основните приоритети на институциите. Само през тази седмица са проведени три акции на МВР срещу фалшиви ТЕЛК решения, съобщи социалният министър.

По думите ѝ злоупотребите не са просто нарушение на закона, а пряка кражба от средствата, предназначени за хората с реални увреждания.

"Има кражба от парите на хората с увреждания, а това е най-лошата практика. Точно, за да защитим хората, се правят тези акции на МВР. Всички институции работят в ясен синхрон", заяви Ефремова.

Тя уточни, че действията са част от координирана политика, разпоредена от министър-председателя. Освен разкриването на измамите правителството подготвя и промени в законодателството, които да ограничат възможностите за източване на публични средства.

Мащабът на проблема стана ясен и от последните полицейски операции. При акцията в София, Разград и Враца бяха задържани 14 души, сред които лекари и посредници. Разследващите проверяват схеми за издаване на документи за инвалидност с цел неправомерно получаване на държавни плащания. В отделно разследване в Цар Калоян пък бяха разкрити данни за 270 души с фалшиви ТЕЛК решения, чрез които според разследващите бюджетът е бил източван в продължение на години.

Нов преглед на личните асистенти

Предстоят и нови разговори с национално представените организации на хората с увреждания за системата на личната помощ. Темата предизвика сериозно недоволство, включително заради възнагражденията на личните асистенти и опасенията, че промените могат да засегнат хората, които разчитат на ежедневна грижа.

Ефремова обеща подробен и внимателен преглед, в който да участват организациите на хората с увреждания. Тя уточни, че дискусията няма да се ограничава само до заплащането на асистентите, а ще обхване цялостната оценка на потребностите и начина, по който се предоставя подкрепата.

Според министъра трябва да се търси модел, който осигурява по-независим живот на хората, когато това е възможно, и качествена грижа, когато те имат нужда от постоянна помощ.

Въпросът е особено важен на фона на дебата за промените в Закона за личната помощ. Национално представените организации на хората с увреждания вече изразиха несъгласие с предлаганата реформа и настояха да участват в изработването на новите правила. Социалното и здравното министерство подготвят работна група за законодателни промени, които трябва да гарантират правата на засегнатите хора.

Социалните работници искат 350 евро отгоре

Министърът коментира и недоволството на служителите в социалната система, които настояват за увеличение на възнагражденията. Ефремова призна, че исканията им са основателни, тъй като заплащането в структурите на социалното министерство често изостава спрямо възнагражденията в други части на администрацията.

Тя обаче не подкрепи идеята всички служители да получат еднакво увеличение от 350 евро.

Според нея по-справедливият подход е повишението да бъде определен процент от заплатата, така че да се отчита разликата в отговорностите и позициите.

"Работата на един младши служител в сравнение с един директор или началник отдел е свързана с различни отговорности и еднакво повишаване на възнагражденията може би не е най-справедливото решение", обясни министърът.

Брюксел критикува разходите, но социалният бюджет остава

Ефремова изрази увереност, че въпреки критиките от Брюксел за прекомерните разходи на България, средствата за социални плащания няма да бъдат променяни между първо и второ четене на бюджета.

Тя подчерта, че всички плащания по държавното обществено осигуряване са осигурени и че увеличението на средствата трябва да гарантира по-добра подкрепа за майките, семействата с деца и хората с увреждания.

Според социалния министър наред с повече средства са необходими и по-добри механизми за контрол, така че помощите да достигат до хората, за които са предназначени.

Посланието на Ефремова е, че социалната система трябва едновременно да разширява подкрепата за нуждаещите се и да затваря пробойните, през които публични средства се отклоняват чрез измами.