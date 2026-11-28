Мощна морска буря връхлита Южното Черноморие през почивните дни на 28 и 29 ноември. Вълни с височина над 4 метра, проливни валежи и пориви на вятъра над 86 км/ч създават сериозен риск от наводнения, заливане на крайбрежни съоръжения и прекъсване на транспортни връзки. Най-критична се очаква да бъде обстановката през нощта срещу неделя.

Местните власти вече предприемат превантивни мерки, а метеоролозите от Meteo Balkans предупреждават за възможно заливане на пътя към Синеморец и Резово в района на моста над река Велека.

Черно море може да прекъсне пътя към Синеморец и Резово

Особено рискова е ситуацията край устието на река Велека, където обилните валежи в Странджа и силното морско вълнение могат да предизвикат едновременно покачване на речните води и затруднено оттичане към Черно море.

При продължителен североизточен вятър морските води се натрупват край брега и създават условия за т.нар. ветрови нагон – временно повишаване на морското равнище. Това затруднява оттичането на реките и увеличава опасността от наводнения дори на места, до които морските вълни не достигат пряко.

Подобна ситуация вече се разигра на 26 декември 2024 г., когато полицията временно спря движението при моста над Велека. Част от пътя към Синеморец и Резово беше залята вследствие на обилните валежи в Странджа и силното морско вълнение.

Особено значение през следващите часове ще имат валежите в районите на Малко Търново, Граматиково и Бродилово, откъдето водата се насочва по течението на Велека към морето.

Къде се очакват най-високите вълни?

Според предупреждението на Община Царево най-силно морско вълнение се очаква от събота вечерта до неделя сутринта.

Прогнозната значима височина на вълните е:

Царево – 3,7 метра;

Ахтопол – 4 метра;

Синеморец – 4,3 метра.

Тези стойности не представляват максималната височина на отделните вълни. При подобна морска буря някои от тях могат значително да надхвърлят прогнозните показатели.

Най-опасни ще бъдат откритите кейове, вълноломите, скалистите участъци и ниско разположените крайбрежни терени.

Приморско гаси осветлението по крайбрежната алея

Заради очакваната морска буря Община Приморско предприе извънредни мерки за безопасност. Кметът Иван Гайков съобщи, че от вечерта на 27 ноември се прекъсва електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея.

Причината е опасността морската вода да достигне електрическата инфраструктура и да предизвика къси съединения, повреди или токов удар.

Местната администрация призовава гражданите да избягват разходките в непосредствена близост до морето. Комбинацията от липса на осветление, силен вятър и внезапно прииждащи вълни прави крайбрежната зона особено опасна през тъмната част на денонощието.

Оранжев код за Бургаско, червен в шест области

На отделни места има условия за валежи между 35 и 65 литра на квадратен метър за денонощие или над 30 литра само за шест часа.

Същевременно червен код е обявен за шест области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София-област, където се очакват обилни снеговалежи, силен вятър и натрупване на снежна покривка над 30 сантиметра.

По Южното Черноморие основната опасност остава комбинацията от три явления – проливни дъждове, бурен вятър и високи морски вълни.

Хидрологичната прогноза на НИМХ предвижда значително покачване на нивата на южночерноморските реки. Макар очакваните водни количества да остават под праговете за внимание, в районите на речните устия е възможно допълнително повишаване на нивата и през неделя.

След морската буря идва рязко застудяване

През неделя температурите по Черноморието се очаква да се понижат до около 0–3 градуса. В по-високите части на Странджа са възможни и снеговалежи.

В началото на следващата седмица застудяването ще се задълбочи, като в отделни котловини на страната сутрешните температури могат да достигнат минус 12 – минус 14 градуса.

Какво трябва да знаят пътуващите към Синеморец?

Прогнозата за опасно морско вълнение не означава автоматично затваряне на пътя към Синеморец и Резово. Обстановката обаче може да се промени бързо в зависимост от количеството на валежите в Странджа и нивото на река Велека.

Пътуващите в района трябва да проверяват актуалното състояние на републиканския път III-9901 при моста над Велека непосредствено преди тръгване.

Властите призовават хората да стоят далеч от крайбрежните алеи, вълноломите и откритите пристанищни съоръжения. При непосредствена опасност за човешкия живот сигнали трябва да се подават на телефон 112.