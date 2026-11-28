Разследването все още е на много ранен етап, за да се правят крайни изводи или да се извежда водеща версия. Към момента се работи по всички възможни, без да се изключва никоя. Това казва в интервю пред "Труд" следователят Ясен Тодоров, който е водещият разследването за ада на магистрала "Тракия" на 10 ноември, при който загинаха 13 души, а над 50 бяха ранени.

"По принцип четири са основните фактори, които могат да окажат влияние или да са причина за настъпване на ПТП: състоянието на автомобилния път, атмосферните условия, техническото състояние на превозните средства и поведението на водачите, както и комбинация между всички или част от тях“, посочва още той.

"На този етап се събират информационни данни от всички възможни източници, за да послужат те за нуждите на назначените експертизи и за правилно възстановяване на фактическата обстановка към момента на настъпване на мащабното пътнотранспортно произшествие“, допълва Тодоров за разследването.

"По досъдебното производство е назначена седморна автотехническа експертиза, на която са поставени множество въпроси, чиито отговори изискват немалко време за изготвяне. Срокът за това е до средата на месец март. Надявам се той да бъде спазен, защото от това зависят следващите действия по разследването, които ще бъдат извършени, включително привличането на определени лица към наказателна отговорност“, дава още яснота за сроковете на разследването той.

"Вече са назначени аутопсии и съдебномедицински експертизи на тринадесетте починали лица. Назначени са експертизи и на около четиридесет пострадали лица, преминали през болнични заведения в Ямбол, Сливен, Бургас и София. Те трябва да установят вида и характера на телесните повреди, нанесени вследствие на двете верижни катастрофи“, посочва Ясен Тодоров.