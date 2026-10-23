Четирима прокурори от Бургас влизат в надпреварата за четири места във Висшия съдебен съвет. Това са Йовита Григорова, заместник-апелативен прокурор, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжната прокуратура, и прокурорите Дарин Христов и Благовест Вангелов. Изборите са утре, а право на глас имат общо 1567 магистрати от страната, сред които 100 от Апелативната, Окръжната и Районната прокуратура в Бургас.Избирателната секция ще бъда разкрита в сградата на Апелативната прокуратура, а гласуването започва в 08.00 часа и ще продължи до 18.00 ч. Изборният ден може да бъде удължен, ако пред секцията има прокурори, които все още не са дали своя вот.

Всеки избирател може да подкрепи до четирима кандидати, а гласуването е доброволно. Вотът ще се проведе с хартиени бюлетини.

След края на изборния ден ще започне преброяването на бюлетините и изготвянето на протоколите. За първи път процесът ще бъде заснеман и излъчван в реално време на интернет страницата на ВСС с цел осигуряване на публичност и прозрачност.

Сканирано копие от протокола на всяка секция трябва да бъде изпратено до избирателната комисия до 21:00 ч. Очаква се до 23:00 ч. председателят на комисията да обяви резултатите от гласуването и имената на избраните членове на ВСС.