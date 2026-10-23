Полицията арестува 19 души в рамките на разследване на предполагаема схема за данъчни измами във веригата за доставка на пици Pizza Fan. Според разследващите, чрез схемата е избегнато плащането на 25 милиона евро данък върху добавената стойност (ДДС), пише електронното издание на в. Kathimerini.

Разследването започна, след като през април във Финансовата полиция бе подаден анонимен сигнал. В него се твърди, че за служителите са отчитани по-малко от реално изработените часове, което е довело до намаляване на осигурителните вноски, както и че е използван софтуер за избягване на издаването на касови бележки за някои поръчки.

Разследващите установиха, че софтуерът е отчитал всяка четвърта продадена пица като „безплатна“ (комплимент от заведението), но само в случаите, когато клиентите са заявявали, че ще платят в брой, а не с карта. Чрез тази практика са били укривани 25% от продажбите в брой, което е позволило на компанията да избегне плащането на ДДС. Според властите схемата е действала поне от 2022 г. насам.

Веригата е разполагала с около 100 обекта в Гърция, а поръчките за доставка по домовете са се приемали чрез кол център в офисите ѝ в Халандри – предградие на Атина. Разследващите са установили, че седалището на компанията е в Кипър, докато собственикът ѝ на практика е бил наемен служител.

Първоначално са задържани девет души, сред които собственикът, счетоводители и програмист на компанията – лица, определени като ядрото на предполагаемата схема. По време на операцията са арестувани още поне 10 души, свързани с отделните обекти, с което общият брой на задържаните достига 19.

Полицията проверява и управителите на останалите 91 обекта. Източници от полицията посочват, че те ще бъдат включени в материалите по делото и ще им бъдат повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, тъй като се предполага, че са знаели за системата за отчитане на „безплатни“ пици и са я използвали.

Източник е заявил пред изданието, че собственикът е оказвал натиск върху управителите на франчайз обектите да спазват „правилото за 25-те процента“, като е заплашвал да отнеме правото им да използват марката „Pizza Fan“. Според разследващите той е получавал дял от недекларираните парични приходи от 91-те обекта, като е събирал сумите лично на всеки месец или два в наета VIP зала в търговски център в Калогреза.

В дома на предполагаемия ръководител полицаите са открили скрито зад мебели помещение, в което са намерени 1 милион евро в брой и бижута, се посочва в доклада. Очаква се заподозрените да се явят пред прокурор, като в понеделник или вторник може да поискат време за подготовка на своите изявления.