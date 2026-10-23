Бургас ще се превърне в сцена на корейската култура на 5 ноември, когато Посолството на Република Корея в България и Община Бургас организират специален празник, който ще срещне публиката с традициите, изкуството и съвременните културни тенденции на азиатската страна.

Програмата ще предложи разнообразни преживявания – от кино, литература и калиграфия до впечатляващи демонстрации на таекуондо, к-поп танци и дегустация на корейски специалитети. Един от най-значимите акценти ще бъде откриването на първата корейска читалня в България, която ще даде възможност на читателите да се докоснат до историята, литературата и съвременния живот на Корея.

Празникът започва в 15:00 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ с откриването на „Window on Korea“ („Прозорец към Корея“) – съвместен проект с Националната библиотека на Корея. Новото пространство ще разполага с повече от 2000 заглавия, чрез които посетителите ще могат да опознаят корейската литература, култура, история и наука.

В библиотеката ще бъде представен и късометражният филм „Speedy!“, селектиран в конкурсната програма на Международния филмов фестивал в Берлин. Действието отвежда зрителите в Сеул през 1989 г., където малката Джонг-мин мечтае да се превърне в шампион по бързо четене. Зад необичайните тренировки и амбициите на възрастните обаче се крие история за натиска върху децата, сляпата вяра в успеха и смелостта да отстояваш истината.

Гостите ще могат да разгледат изложба и да се включат в работилница по корейска калиграфия, водена от Ким Джон Хи – съвременен артист, базиран в Париж. Предвидени са и срещи с експерти за изучаващите корейски език и за кандидат-студентите, които обмислят да продължат образованието си в Република Корея.

От 17:00 часа празникът ще продължи в Държавна опера – Бургас, където посетителите ще могат да участват в уроци по таекуондо и к-поп танци, да опитат традиционни корейски специалитети и да се насладят на сценична програма, която започва в 18:30 часа.

Сред големите атракции ще бъде демонстрацията на таекуондо от представителния отбор на Кукиуон – световния център на това корейско бойно изкуство. Прецизната техника, впечатляващите скокове и синхронът на изпълнителите ще покажат таекуондо не само като бойна дисциплина, но и като зрелищно сценично изкуство.

Публиката ще има възможност да се срещне и с Тони Куон – първия к-поп изпълнител в България, както и с MOVE 7 – групата, спечелила първото място за България в международния конкурс K-pop Cover Dance Festival 2026.

Денят на Корея е покана към всички – както към почитателите на корейската култура, така и към онези, които тепърва откриват нейния свят. Събитието ще събере на едно място традиция и съвременност и ще даде възможност на бургазлии и гостите на града да се докоснат до културата на Корея чрез изкуството, музиката, движението и вкусовете ѝ.

Всички събития на 5 ноември са с вход свободен до запълване на местата.

Програма:

15:00 часа – Регионална библиотека „Пейо Яворов“

Откриване на корейската читалня „Window on Korea“

Прожекция на късометражния филм „Speedy!“

Изложба и работилница по корейска калиграфия

Срещи и консултации за изучаване на корейски език и образование в Република Корея

17:00 часа – Държавна опера – Бургас

Уроци по таекуондо и к-поп танци

Корейски кулинарни специалитети

Демонстрация на таекуондо от отбора на Кукиуон

Сценична програма от 18:30 часа с участието на Тони Куон и MOVE 7

Дата: 5 ноември 2026 г.

Входът за всички събития е свободен до запълване на местата.