Разликата между двете основни кандидат-президентски двойки продължава да намалява и вече е под 13%.

Това сочи последното проучване на социологическа агенция "Алфа Рисърч", направено в периода 18-22 октомври и реализирано със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете.

Данните отчитат едва 12.8% разлика между Илиана Йотова и Андрей Гюров. Това е така, защото подкрепата към настоящия президент е намаляла от 44.5% на 41.1%, докато тази за бившия служебен премиер се е увеличила до 28.3%.

"Забелязва се мобилизация в полза на Гюров на колебаещите се за кого да гласуват и това е една от причините за увеличаването на подкрепата към него", коментира в студиото на bTV Геновева Петрова от "Алфа Рисърч".

Тя изнесе и данни, че има и леко повишаване на избирателната активност, като 40% са зявили твърдо, че ще гласуват в неделя.

"Това означава 2.6 - 2.7 млн. души, т.е., със сигурност ще се отиде на балотаж", отбеляза Петрова.

Според последното проучване на „Тренд“ пък разликата между Йотова и Гюров е доста по-голяма - 18.1%, като ръстът на подкрепата за Илиана Йотова е близо 50%. Същевременно за Адрей Гюров процентът е 27.8. Но и тук тенденцията е да се свива разликата между двамата основни кандидати за президент - през септември тя е била 23%.

В данните на агенцията пък избирателната активност е дори 47% от всички пълнолетни български граждани.