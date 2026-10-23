Късната есен идва с разнообразни събития в Бургас по инициативата „БулевАрт – мрежа на сетивата“.

Ето какво предстои:

26 октомври /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 20:00 ч., Стендъп шоу „Всичко не е наред “ , с участието на Петър Евтимов и PlayBoyko.

Ежедневието често ни поднася ситуации, които изглеждат абсурдни – от битовите неудобства и високите цени до отношенията с околните. Стендъп шоуто с участието на Петър Евтимов и PlayBoyko представя тези предизвикателства през призмата на хумора и предлага възможност за забавление и добро настроение. Петър Евтимов е познат със своите сатирични коментари за обществото и забавните видеа в социалните мрежи. PlayBoyko е стендъп комик и финалист в телевизионния формат „България търси талант“ през 2016 г. Със своя характерен стил и чувство за хумор двамата артисти превръщат познати ситуации от ежедневието в повод за смях.

За информация и резервации: +359 876 475 990

27 октомври /вторник/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Вечер на Общообразователния куиз

Готови ли сте да премерите сили в забавна игра на знания? В Esco BAR ви очакват въпроси от различни области, добро настроение и много поводи за смях. Съберете своя отбор, изберете капитан и се включете в игра, в която знанията, бързата мисъл и щипка късмет могат да ви отведат до победата. Споделете вечерта с приятели и проверете кой отбор ще заеме първото място!

За информация и резервации: +359 879 118 020

Клуб „Модерен театър“, ул. „Милин Камък“ № 1, от 20:00 ч., Премиера на „Първа Среща“ – кабаре

„Първа среща“ е съвременно интерактивно кабаре по авторска идея и сценарий, редактиран от Яна Борисова, което съчетава театър, танц и музика в нестандартно сценично преживяване. Действието се развива в кабаретен бар, където Ан и Сам – барманът и водещ на вечерта – срещат публиката с поредица от първи срещи, очаквани и неочаквани обрати. Спектакълът засяга темите за съвременните начини на запознанство, материалната любов и изкуствената красота, поставяйки въпроса възможни ли са истинските връзки и превръща ли се неразбитото сърце в изчезващ вид. Очакват ви изпълнения на живо, танцови номера на „High Heels Circle“ и интерактивни игри с публиката.

За информация и резервации:+359 88 888 1991

28 октомври /сряда/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

EscoBAR ви очаква със забавна надпревара, в която знанията, бързата мисъл и добрата памет могат да ви донесат ценни точки и разбира се — победата! Пригответе се за разнообразни въпроси, интересни теми, изненадващи обрати и много смях между рундовете. Сформирайте своя отбор, изберете най-силния си капитан и се впуснете в играта! Съберете компанията и нека най-добрият отбор спечели!

За информация и резервации: +359 879 118 020

29 октомври /четвъртък/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., КУИЗ - Български Език и Литература 2026

Готови ли сте да проверите колко добре познавате българския език и литература? Ще си припомним любими автори, произведения и литературни герои, но ви очакват и въпроси с изненадващи обрати. Съберете компанията и се включете в забавна куиз вечер, посветена на българското слово, литературата и знанията, които ни свързват!

За информация и резервации: +359 879 118 020

30 октомври /петък/

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., КАРАОКЕ ДИСКОТЕКА

Музика, танци и любими хитове очакват посетителите на EscoBAR. Със своята приятна атмосфера и разнообразна музикална програма, заведението предлага възможност за отдих, срещи с приятели и споделени емоции. Присъединете се към вечерите в EscoBAR и се насладете на музика и добро настроение в приятна компания.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Клуб „Модерен театър“, ул. „Милин Камък“ № 1, от 18:30 ч., Концерт на The Hellbøund and Death Row

Бургас посреща The Hellbøund and Death Row с концерта „INTO THE JUMBISH IS COMING TO BURGAS!“ на сцената на Клуб „Модерен театър“. Началото е в 18:30 ч. Събитието обещава вечер с тежък звук и силно рок и метъл звучене.

За информация и резервации:+359 88 888 1991

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., F.O. & PEEVA / Афтърпарти с CASS

На 30 октомври HashtagSTUDIO ще бъде сцена на хип-хоп концерт с участието на F.O. & PEEVA. Публиката ще има възможност да чуе характерното звучене и въздействащите текстове на F.O., съчетани с харизматичното присъствие на Peeva, в музикално събитие, посветено на българската хип-хоп култура. След концерта вечерта продължава с официално афтърпарти с участието на CASS, който ще се погрижи за музикалната програма до ранните часове на деня.

За информация и резервации: +359 876 475 990

31 октомври /събота/

Клуб „Модерен театър“, ул. „Милин Камък“ № 1, от 22:00 ч., Хелоуин парти

Клуб „Модерен театър“, ще бъде домакин на тематично музикално събитие по случай Хелоуин. В програмата са включени изпълнения на Waveform, LFO b2b Hun7a, Chronosphere и Iveta Green b2b P2P, които ще представят електронна музика. За посетителите е предвиден и конкурс за най-добър тематичен костюм, като победителят ще получи специална награда.

За информация и резервации:+359 88 888 1991

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 18:30 до 20:00 ч., „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ТАМАРКА“

„Приключенията на Тамарка“ е детска пиеса от Недялко Йорданов, поставена под режисурата на Атанасия Петрова – госпожа Ати. На сцената ще се изявят деца и ученици, които ще представят една забавна история, изпълнена с комични ситуации и неочаквани обрати. Спектакълът предлага възможност за приятно преживяване за цялото семейство и подкрепа на младите таланти, които с ентусиазъм и артистичност доказват, че големият талант няма възраст.

За информация и резрвации: +359 879 118 020

EscoBAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., ЛАТИНО ХЕЛОУИН ПАРТИ В ESCOBAR – BURGAS!

Хелоуин ще бъде отбелязан с латино ритми, танци и тематична програма. Вечерта започва от 20:00 до 21:00 ч. с урок по кубинска салса, а от 21:00 до 00:00 ч. ще се проведе латино Хелоуин парти с музика в стиловете Salsa, Bachata, Kizomba и Merengue. Програмата включва анимация, шоу, изпълнение на певица на живо и тематични изненади. Хелоуин костюмът не е задължителен, но е добре дошъл за всички, които искат да допринесат за празничната атмосфера.

За информация и резрвации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Хелоуин с DJ PAK

На 31 октомври HashtagSTUDIO ще отбележи Хелоуин с тематично парти Pak Halloween. За музикалната програма ще се погрижи DJ PAK, който ще представи селекция от ритми с плътен бас и динамично звучене, създаващи мистична атмосфера. Посетителите са поканени да се присъединят към събитието с оригинална и тематична визия, съчетаваща стил и настроение в нощта на Вси светии.

За информация и резервации: +359 876 475 990

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

В края на месеца сцена „БулевАрт“ посреща Alive Band с изпълнения на живо и популярни музикални хитове. Събитието предлага възможност за среща с любима музика, приятна атмосфера и споделени емоции в сърцето на Бургас. Присъединете се към музикалната вечер и се насладете на изпълненията на Alive Band.

За повече информация и резервации: +359 896 642 624

В Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Ангел Гешев – „Пробуждане“

Галерия „Неси“ в Бургас представя „Пробуждане“ – третата самостоятелна изложба на Ангел Гешев в пространството на галерията. Експозицията поставя акцент върху възможностите на изкуството да провокира размисъл, да разкрива нови перспективи и да създава пространство за лични интерпретации и емоционални преживявания. Изложбата отправя покана към посетителите да се докоснат до творческия свят на художника и да открият собствените си послания в неговите произведения.

За информация и резервации: +359 888 088 346

В Галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32, Изложба „Променлив сезон“ на Станислав Памукчиев

Галерия „Пролет“ представя изложбата „Променлив сезон“ с нова серия абстрактно-пейзажни и фигурални картини, създадени специално за пространството на галерията. Чрез творби със заглавия като „Сух сезон“, „Застудя“, „Топъл вятър“ и „Синя вечер“ авторът изследва природните състояния като метафора на емоционалните и духовните преживявания. Пейзажните мотиви са трансформирани и абстрахирани, а образите на вода, небе, облаци и брегове се разтварят в меки светлинни нюанси и непрекъснати преходи между видимото и абстрактното. В центъра на експозицията са представени два автопортрета, разкриващи емоционалните състояния, съпътстващи творческия процес, както и композицията „В ателието“, посветена на вътрешните противоречия и творческата екзалтация. Изложбата кани зрителя да се потопи в променливите състояния на пейзажа и човешката душевност, проследявайки движението между познатото и непознатото, конкретното и неопределеното.

За информация и резервации: +359 887 790 487