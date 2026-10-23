Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира критиката, която вчера беше изложена в резолюцията на Европейския парламент. Евродепутатите призоваха кабинета “Радев” да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

“Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент”, коментира Стоянов.

Министърът подчерта, че страната е подала документи за влизане в този проект след извършено изследване на това какви финансови средства са необходими и възможността на държавата да ги задели.

“Страни, които не са членки на НАТО, да казват България да се включва в проект на Алианса, е неразбираемо”, категоричен е Стоянов.

По повод критиките от страна на ГЕРБ и "Продължаваме промяната-Демократична България " за забавянето, министърът на отбраната посочи, че проектът е от февруари 2025 г. и двете политически сили са управлявали, но не са направили нищо.

Корабът “Челси-3”

Стоянов добави, че работата около поразения от дрон кораб "Челси-3" продължава и на място има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура.

По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава. Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един - българският интерес, каза Стоянов. Той подчерта, че информация от разследването ще бъде съобщена само от Военна прокуратура.