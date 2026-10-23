Предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България приключва днес точно в полунощ. След месец на срещи, дебати и политически послания кандидатите трябва да прекратят агитацията, а утре страната влиза в традиционния ден за размисъл.

В неделя българските граждани ще определят кой да застане начело на държавата през следващите пет години. Гласуването започва в 7:00 часа и продължава до 20:00 часа, като при необходимост изборният ден може да бъде удължен с един час, съобщиха от Централната избирателна комисия.

Какво е забранено в събота

Събота, 24 октомври, е ден за размисъл, през който предизборната агитация е забранена. Партиите, инициативните комитети и кандидатите нямат право да отправят призиви за подкрепа или неподкрепа на участниците във вота.

Забраната важи и през самия изборен ден. Не се допуска разпространяването на агитационни материали или организирането на предизборни прояви в нарушение на Изборния кодекс.

В събота секционните избирателни комисии ще получат машините, бюлетините и останалите изборни книжа, необходими за провеждането на гласуването.

Кога и как ще гласуваме

Избирателните секции отварят в неделя в 7:00 часа. Обичайният край на изборния ден е в 20:00 часа, но ако пред секциите има чакащи граждани, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 часа.

За участие във вота е необходима валидна лична карта. Гражданите с изтекъл, изгубен или повреден документ могат да получат специално удостоверение от МВР при изпълнение на съответните условия.

Машинно гласуване е предвидено в секциите с най-малко 300 избиратели, с определени законови изключения. В по-малките секции вотът се провежда с хартиени бюлетини.

Внимание, връщаме часовниците

Президентските избори съвпадат и с преминаването към зимното часово време. В нощта срещу неделя, в 4:00 часа сутринта, стрелките се връщат с един час назад.

Така изборният ден започва по новото часово време, а гражданите ще разполагат с обичайния период за гласуване.

Кога ще знаем резултатите

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от първия тур до 27 октомври. Ако няма избран президент, вторият тур ще се проведе следващата неделя, 1 ноември.

За победа още на първия тур са необходими повече от половината действителни гласове при участие на повече от половината избиратели. Ако условията не бъдат изпълнени, на балотаж отиват двете кандидатпрезидентски двойки с най-високи резултати.