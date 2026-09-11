106 ученици от общо 29 бургаски училища получиха грамоти и ваучери за учебни помагала за участието си в четвъртото издание на общинската образователна програма „Прочети ми приказка“. Награждаването се състоя днес във вътрешния двор на Културен дом НХК, където деца, родители и учители се събраха, за да отбележат края на тазгодишното издание на инициативата.

Всички участници в програмата бяха поощрени с грамоти и ваучери за учебни помагала, които връчи заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики на Община Бургас Михаил Ненов.

„Благодаря на учениците, които отделиха от времето си през лятната ваканция, за да го подарят на своите малки приятели. Това е ценен пример – как да подариш най-ценното – знанието. Не само децата са научили нещо от вас, но и вие сте научили от тях. Струва ми се, че сред вас виждам едни добри бъдещи бургаски учители“, сподели пред тях заместник-кметът Михаил Ненов.

Церемонията се превърна в своеобразен празник на книгата, четенето и детското въображение. Отличията са признание за интереса на учениците към литературата, активното им участие в програмата и желанието им да откриват нови светове чрез книгите.

И тази година „Прочети ми приказка“ събра стотици детски истории, любопитство и любов към четенето. В инициативата се включиха ученици от различни бургаски училища, които прекараха част от лятната си ваканция с книга в ръка, откривайки нови автори, герои и истории и споделяйки впечатленията си от прочетеното.

„Прочети ми приказка“ е сред инициативите на Община Бургас за насърчаване на четенето сред децата и за превръщането на книгата в естествена и любима част от ежедневието им. Програмата насърчава учениците да използват свободното си време през лятото за четене, да обогатяват знанията си и да развиват въображението си.