Управляващите планират увеличение на данъчните оценки на имотите още от 2027 г. с 30% и постепенно до 2029 г. ще удвоят размера им. Това обяви в телевизионно народният представител от "Прогресивна България" и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев.

"Едното от нещата, за които и друг път е ставало въпрос, но се надявам да се осъществи, е актуализацията на данъчните оценки на имотите. Защото от 2007 г. данъчните оценки си седят на котва 2007 г. От тогава най-малкото инфлацията се е вдигнала няколко пъти, така че за мен няма нищо по-нормално да има една актуализация", каза той в ефира на обществената телевизия.

"Поне аз, доколкото знам, за следващата година данъчните оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%. Така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100%", уточни Белчев.

Юристи очакват първото увеличение да стане с промени в данъчните закони, които ще бъдат разгледани до края на октомври преди новата бюджетна процедура.