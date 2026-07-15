Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев излиза под гаранция от 50 000 евро, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства, отбелязват от Прокуратурата.

Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и беше задържан с постановление за 72 часа, съобщи във вторник, 14 юли неговият адвокат Емануил Йорданов. "В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена", обясни адвокатът.

Той поясни, че назад във времето Мавродиев е давал показания, като свидетел, когато е започнало досъдебното производство, а във вторник не е давал обяснения. Йорданов подчерта, че Мавродиев доброволно е поискал да се върне в България и има въпроси, които има да решава в личен план.

"Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и да бъде изяснена истината такава, каквато е" посочи адвокатът и подчерта, че според него нормалната мярка за такова съдебно производство е "парична гаранция".

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той бе обявен за издирване през август 2024 г. във връзка с разследване на Комисията за противодействие на корупцията за предполагаемо длъжностно присвояване, свързано с кредит за 150 млн. лева, отпуснат от банката.

По същото дело беше задържан и бизнесменът Румен Гайтански, който впоследствие беше освободен. Тогава съдът посочи, че към онзи момент липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят тезата за извършено присвояване.

Преди две години прокуратурата обяви, че според обвинението Гайтански умишлено е склонил Мавродиев, в качеството му на директор на ББР, да извърши престъпление. Според държавното обвинение част от отпуснатия кредит е била използвана за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част – от дружеството „Кристална вода“ – за погасяване на задължения на ТЕЦ „Варна“, свързвана с Ахмед Доган.

Кой е Стоян Мавродиев

Стоян Александров Мавродиев е български юрист и финансист. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Кариерата му започва като адвокат, специализиращ във финансовото право. През 2009 г. е избран за народен представител от ГЕРБ в 41-вото Народно събрание. От 2010 г. до 2017 г. заема поста председател на Комисията за финансов надзор (КФН), регулаторът на небанковия финансов сектор. През 2017 г. е назначен за главен изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие (ББР). Периодът му начело на банката става обект на разследвания, свързани с отпускането на големи кредити, довели до повдигането на обвинения срещу него през 2024 г.