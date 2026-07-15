Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) е постигнала три последователни съдебни успеха в рамките на няколко седмици, след като Апелативният съд - Бургас, Софийският градски съд и Апелативният съд - Пловдив уважиха исковете на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 698 268,92 евро.

Решенията са постановени по отделни производства, свързани с престъпления от висок обществен интерес - участие в организирана престъпна група, недеклариране на валута на границата и разпространение на наркотични вещества.

На 18 юни 2026 г. Апелативният съд - Бургас потвърди решението на Окръжния съд - Ямбол, с което в полза на държавата се отнема имущество за 473 021,63 евро от Е.Р.Е. и дружеството „ЕМК“ ЕООД.

Производството е започнало след уведомление от Специализираната прокуратура за привличането на Е.Р.Е. като обвиняем за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с наркотични вещества. Съдът постановява отнемане на производствено-складова база в индустриалната зона на Елхово, два товарни автомобила, парични средства, три моторни превозни средства, както и суми от продажба на дружествени дялове и равностойността на отчуждени автомобили.

На 6 юли 2026 г. Софийският градски съд уважи иск на КОНПИ срещу турския гражданин М.К. и постанови отнемане на 100 050 евро, недекларирани при преминаване на ГКПП „Капитан Андреево“. Сумата е била укрита при излизане от страната на 5 май 2023 г., а проверката на митническите органи установява нарушение по чл. 251, ал. 1 от Наказателния кодекс. Производството е образувано по реда на чл. 153, ал. 1 от Закона за отнемане на незаконно придобито имущество.

На 10 юли 2026 г. Апелативният съд - Пловдив постанови решение за отнемане на имущество на стойност 125 197,29 евро от Т.Д.Т. и Я.Ж.Т. Съдът приема, че са налице законовите предпоставки за конфискация на парични суми, идеални части от три недвижими имота, част от моторно превозно средство и равностойността на неналично имущество. Делото е започнало след привличането на Т.Д.Т. като обвиняем за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

И трите решения подлежат на обжалване по реда, предвиден в закона, но към момента представляват едни от най-мащабните съдебни действия за отнемане на незаконно придобито имущество през 2026 г.