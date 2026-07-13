Да не се отнема предимството на тежкотоварните камиони, защото един тир не може да спре веднага със своята около 40-тонна тежест. За това призова пред БНР Чанко Чанев, професионален шофьор на тир с над 25 години стаж зад волана, в коментар след серията от инциденти с камиони през последните седмици.

Няма как тираджия да отбие, при положение че кара товар за много пари, бъдете колегиални преди всичко, допълни Чанев.

Много са факторите, които влияят на поведението на водачите на тежкотоварни автомобили на пътя - качеството на асфалта, състоянието на гумите, техническото състояние на камиона. Трудно се овладява този тежък камион, дори и да е празен, подчерта водачът.

На въпрос за състоянието на мантинелите по българските пътища шофьорът отговори: "Понякога и лека кола огъва мантинелите, а това е неприемливо. Има и качествени съоръжения, но на места те не са такива". Като пример за некачествени мантинели във Варненска област даде районът на пътя за Харамията. За един от най-опасните участъци водачът определи пътя за Старо Оряхово, по който шофьори на леки автомобили масово не спазват знаците и маркировките и карат на дълги светлини.

Не отнемайте предимство, бъдете колегиални на пътя, призова Чанко Чанев.

По думите му във всеки един момент работодателят вижда какво правят неговите служители. Той обърна внимание и на качеството на гумите - една гума на вид може да е хубава, но дали е добра отвътре, попита шофьорът. Отиваш, слагат ти я и... не знаеш каква е отвътре, допълни той.

Чанев коментира и идеите за засилен контрол и санкции в реално време за водачи на тирове. Според него те могат да доведат до допълнително напрежение сред професионалните водачи, които са задължени да спазват стриктни графици и срокове за доставка. Той беше категоричен, че контролът върху работното време, почивките и скоростта при тировете и в момента е изключително строг.