Бургаският апелативен съд отказа днес да пусне на свобода под домашен арест или срещу парична гаранция 18-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за трагедията в пешеходна зона в Слънчев бряг, когато застанал зад волана на АТВ и след употреба на марихуана, причини смъртта на една жена и рани тежко 3-годишното й момченце. Той поиска да бъде освободен, като се мотивира с желанието си да завърши средното си образование, а за целта зад решетките трябвало да го посещава учител и да му бъде осигурен персонален компютър. Прокуратурата обаче подчерта, че няма пречка Никола да се образова, дори и под стража.

"Приемаме че е по трудно да завърши в тези условия. Но той не е лишен в рамките на закона. Тази техническа трудност се преодолява напълно с общуване между прокуратурата училище и затвора", е становището на Апелативния съд.

Според магистратите, събраните доказателства след първоначалното вземане на мярката, не оборват обвинението, а напротив - утежняват правната квалификация. Съдът е категоричен, че е изключено технически причини да са довели до инцидента. Факт е обаче, подчертават магистратите, наличието на наркотици в кръвта на водача. "Не приемаме наличието на реална опасност за извършване на ново престъпление. Но има реална опасност от за укриване. И няма как в случая обществената опасност да не е налице- най-вече, заради повдигнато обвинения и тежестта му, както и заради младата му възраст", се казва в мотивите на съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

"Има Господ", каза бащата на Никола, който е и полицейски служител, след като чу решението на съда.