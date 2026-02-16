"Поморие не е просто точка на картата между морето и соленото езеро, а място, в което времето е оставило своите пластове – от древния Анхиало до съвременния европейски град, който уверено съчетава традиция и развитие"- С тези думи директорът на Българския културен институт в Берлин Борислав Петранов се обърна към присъстващите гости в специална вечер, посветена на Поморие в немската столица. Българският културен институт Bulgarisches Kulturinstitut – BKI in Deutschland/ БКИ бе домакин на срещата, която обедини дипломати, представители на научните среди, туризма и местната власт.



Вечерта беше модерирана от проф. д-р Ана Кочева от Българската академия на науките, която акцентира върху значението на културната идентичност и съхраняването на духовното наследство на Поморие. Пред пълната зала кметът на община Поморие Иван Алексиев представи своята визия за устойчивото развитие на града като притегателен център за култура, туризъм и инвестиции. Той изрази благодарност към директора и екипа на Бза ползотворното сътрудничество. И благодари на д-р Тихомир Патарински – първи секретар в Посолството на България в Германия и представител на Министерството на туризма за огромната подкрепа.