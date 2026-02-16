Близки и приятели на загиналата 35-годишна Христина, която загина след като през август м.г. бе прегазена с АТВ в пешеходна зона в Слънчев бряг, а 4-годишното й момченце бе ранено, се събраха днес на протест пред Съдебната палата в Бургас. Недоволството им е провокирано от искането на 18-годишния Никола Бургазлиев, за който разследването установи, че е карал машината след употреба на наркотици да бъде пуснат на свобода. Никола е зад решетките от август, а сега мотивира искането си с необходимостта да извърши средното си образование и липсата на възможности в ареста.

Днес Апелативният съд в Бургас ще се произнесе по искането. На предходното заседание на магистратите миналата седмица, Окръжният съд отхвърли искането на защитата на Бургазлиев.

Семейството на жертвите настоява за справедлива присъда и категорично отхвърля аргументите на защитата. Протестиращите посочват, че тежестта на престъплението и употребата на забранени субстанции изключват възможността обвиняемият да напусне ареста по лични причини.