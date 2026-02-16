Слабо земетресение бе регистрирано на 16 февруари в Благоевградско. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН) трусът е с магнитуд 2,1 по Рихтер.

Земетресението е отчетено в 11:23 ч. българско време на 16 февруари 2026 г. Епицентърът му е локализиран на координати 41.94° северна ширина и 23.33° източна дължина.

По предварителна информация трусът е бил на около 12,9 км северозападно от град Разлог (област Благоевград) и на приблизително 84 км от София.