Френското правителство наскоро призова хората да "ограничат" консумацията си на месо като част от нови насоки, насочени към подобряване на общественото здраве и намаляване на емисиите. Известна с емблематични ястия като пържени стекове и говеждо по бургиньон, страната започва да се справя с въздействието върху околната среда на своите кулинарни традиции, в които преобладават меса.

Храненето и селското стопанство допринасят за една трета от световните емисии на парникови газове, на второ място след изгарянето на изкопаеми горива.

Месото, особено говеждото и агнешкото, е идентифицирано в множество проучвания като един от най-големите виновници за климатичните щети. Според калкулатора за въглероден отпечатък CO2 Everything, една порция говеждо месо от 100 г е еквивалентна на 78,7 км шофиране, отделяйки 15,5 кг CO2 еквивалент.

По-рано този месец Франция публикува своята Национална стратегия за храните, храненето и климата, в която се очертават целите на правителството до 2030 г. за справяне с климатичната криза, като същевременно се обръща внимание на нарастващите здравни проблеми.

Първоначално докладът беше предназначен за публикуване през 2025 г., но беше отложен поради негативна реакция от страна на лобистите в селското стопанство. Сега той идва месец след като американските хранителни насоки спорно насърчиха консумацията на пържоли и кайма.

Новите френски насоки насърчават диета, фокусирана върху пълнозърнести храни като плодове, зеленчуци, бобови растения и ядки, като същевременно призовават за "ограничена" консумация на месо и колбаси.

Те също така призовават за намаляване на вноса на месо, но заявяват, че рибата и млечните продукти могат да се консумират в "достатъчни" количества. Кравето мляко генерира приблизително три пъти повече парникови газове от повечето растителни алтернативи.

Достатъчно ли е ограничаването на месото, за да спаси планетата?

"По-доброто хранене означава да действаме за планетата, нашето здраве и да подкрепяме качественото земеделие", казва Моник Барбут, министър на екологичния преход, биоразнообразието и международните преговори за климата и природата. "Избирайки местни и устойчиви продукти, ние намаляваме въглеродния си отпечатък, защитаваме биоразнообразието и ценим труда на нашите фермери. С тази стратегия екологията е конкретно поканена в нашите чинии."

Въпреки че докладът признава въздействието на месото върху околната среда, активисти критикуват френското правителство за използването на термина "ограничаване" вместо "намаляване".

Стефани Пиер от Франция Assos Sante, асоциация за здраве на пациентите, е цитирана в местните медии, че групата се надява на "много по-амбициозен план".

Отказва ли се Франция от месото?

Французите обаче бавно се отдалечават от кухнята, фокусирана върху месото, през последните години по множество причини.

Проучване от 2025 г. за асоциацията за изменение на климата "Le Réseau" установи, че 52% от гражданите са намалили консумацията си на месо през последните три години. Повече от половината (52%) заявяват, че това се дължи на нарастващата цена на месните продукти.

38% посочват здравето като основен двигател за консумация на по-малко месо, докато околната среда и хуманното отношение към животните са фактори съответно за 35 и 33%.