Поклоннически и културно-туристически маршрут „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ между Малко Търново и Созопол ще бъде официално осветен на 24 юни 2026 г. Датата е избрана от авторите на проекта от Сдружение „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“, тъй като на нея Православната и Католическата църква честват рождението на светеца, съобщават от пресцентъра на Община Созопол.

Трасето е с обща дължина 81 километра и е предвидено за преминаване пеша или с велосипед. Маршрутът започва от Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа планина и достига до созополския храм „Св. св. Кирил и Методий“, където се съхраняват мощите на светеца, открити през 2010 г. на остров „Свети Иван“. Пътят е разделен на седем етапа, преминаващи последователно през селата Стоилово, Заберново и Визица, продължава през Писменово и достига до морския бряг при Приморско и Аркутино, преди да завърши в Созопол. Денивелацията на терена е ниска, а за улеснение на поклонниците организаторите предвиждат услуга за превоз на багаж и нощувки в къщи за гости по трасето.

От сдружението допълват, че проектът цели да популяризира българското духовно и културно наследство чрез утвърждаването на България като дестинация за религиозен туризъм. Поелите по маршрута ще могат да ползват специален пилигримски паспорт, който ще бъде подпечатван в различните точки на прехода. След изминаване на пълното разстояние Българската православна църква ще издава официално църковно удостоверение за извървения път.

Подготовката на трасето започва в края на февруари. Между 28 февруари и 3 март ще се проведе първата доброволческа акция за почистване и маркиране на отсечките. Началната точка на инициативата ще бъде град Созопол, а в рамките на четири дни доброволците ще работят по участъците в посока село Визица. Предвижда се в следващите етапи по маршрута да бъдат поставени каменни маркировки, информационни табла, зони за отдих и контейнери за разделно събиране на отпадъци. Планирано е също възстановяване на чешми и засаждане на дървета по протежение на пътя.

Инициативата се реализира с благословията на Сливенската митрополия и католическата епархия, като проектът се ползва с финансовата и институционална подкрепа на Община Созопол. Като партньори в начинанието се включват и общините Малко Търново, Приморско и Бургас, Природен парк „Странджа“ и туристическо дружество „Насам-натам“.