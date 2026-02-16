В Седмицата на брака семейство от Бургас празнува своята Диамантена сватба. Цони и Радка Иванови са заедно от 1966 година. На 13 февруари преди 60 години двамата си казват заветното „Да“ и от тогава са заедно.

Той дълги години е бил шофьор, а тя служител в Нефтозавода. В момента 83-годишният Цони и 78-годишната Радка живеят в кв. "Банево". Радват на 3 деца, 4 внука и три правнучета. С радост казват, че са в очакване и на четвъртото си правнуче. Двамата са в добро здраве и с радост посрещнаха екип на Община Бургас, който ги поздрави за дългия им съвместен живот.

Кметът Димитър Николов също уважи семейство Иванови с поздравителен адрес, бутилка вино и торта.

„Нека Вашият семеен живот да даде мъдрост на по-младите поколения как да преминават през житейските изпитания ръка за ръка и да ценят всеки един миг, в който са заедно. Дано Вашата формула за дълъг семеен живот продължава да Ви крепи и занапред, за да радвате своите близки с присъствието си. Защото любовта и обичта са истинското мерило за значимостта на човешкия живот“, коментира в поздрава си бургаският кмет.

Седмицата на брака се отбелязва от 7 до 14 февруари в цял свят, а по традиция Бургас също се включва в инициативата. Целта на Седмицата е да насърчи семейните двойки към изграждане на успешни и устойчиви взаимоотношения, като обедини усилията на обществото в подкрепа на брака и семейството.

Инициативата празнува ключовите ценности на единството, посвещението, любовта и силната връзка, скрепена от брачния съюз между две личности, на които се крепи свързаността в общностите ни.