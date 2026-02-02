На 6 февруари в 12:00 часа в Етнографския музей на ул. „Славянска“ 69 в Бургас ще бъде открита изложбата „Надеждата за българската свобода – живот и дело на св. Софроний Врачански”.

Експозицията представя живота и делото на видния наш духовник, книжовник и автор на първата печатна книга на новобългарски език „Неделник“ (1806), както и на автобиографичната повест „Житие и страдания грешнаго Софрония“. Освен информационни табла, посетителите ще имат възможност да видят оригинални издания на „Неделник“ и други уникални книги и ръкописи от фондовете на Музея на Възраждането – Варна и РИМ-Бургас. Сред най-интересните експонати е подвързия, изработена лично от Софроний Врачански.

В периода на гостуване на изложбата за учениците ще бъде предлагана беседа, която обхваща любопитни факти както за личността и делото на големия наш възрожденец, така и за Освобождението на Бургас. Това е чудесна възможност младите хора да се докоснат до историята по жив и интерактивен начин.

Беседата ще се провежда с предварително записване в следните периоди:

9 февруари – 20 февруари 2026 г.

2 февруари – 26 февруари 2026 г.

Връзка със служител на музея, заявки за беседа и допълнителна информация може да се направи на телефон: 087 964 86 88, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:00 часа или чрез емайл: main@burgasmuseums.bg.