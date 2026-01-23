След десетки сигнали от пострадали здравословно български граждани прокуратурата повдигна две обвинения на д-р Зекерия Батмаз. Чужденецът твърди, че е завършил медицина в специалността Уши, нос, гърло (УНГ) и е правоспособен да извършва естетично-разкрасителни интервенции като ринопластика.

Софийската районна прокуратура е повдигнала две обвинения на Батмаз – за представяне на фалшиви документи (диплома по медицина) и за нанесени щети върху здравето на пациент.

От своя страна изпълнителната агенция „Медицински надзор“ продължава проверките вече повече от месец, като съвместно с РЗИ проверява 6 лечебни заведения, в които е работил чужденецът, представящ се за оторизиран да извършва операции в областта на лицевата хирургия специалист.

По думите на потърпевшите Батмаз е представил менте тапия от чужбина, а столичните болници, в които е работил, са проявили лековерие и не са проверили оригиналността на документа.

Част от окепазените му пациенти са твърдо решени да го съдят, тъй като са получили тежки инфекции и дори обезобразявания по лицето.

"Получих много тежка инфекция след операция на носа, буквално се разлагах. Носът ми беше крив и сякаш скалъпен в час по трудово възпитание. Заминах спешно за Турция, тъй като започнах да се опасявам, че ще развия сепсис. Когато ме видяха лекарите там бяха шокирани - попитаха ме: "Момиче, къде са ти хрущялите на носа, защо са премахнати?". Наложи се турските медици да ми изградят буквално нов нос, като за целта ми отрязаха част от реброто", разказа през сълзи една от многото окепазени от д-р Батмаз.

"Той не може и няма право да извършва операции самостоятелно от начало докрай", категорична бе и адвокат Мария Петрова, изтъкнат бранител на правата на пациентите.

Ирина, една от потърпевшите, вижда своя снимка в социалните мрежи, която се използва като реклама за Батмаз и красив краен резултат. След като младата жена маха превръзките на носа установява, че реалността няма нищо общо, а Батмаз е манипулирал кадрите с фотошоп.

"Този човек си позволява да си играе с човешкото лице, с човешкото здраве, с човешките съдби", казва Ирина.

"Ние като пациенти не бива да влизаме в ролята на следователи и детективи, за да разследваме правоспособен ли е даденият лекар. Това е работа на държавата и на компетентните органи", заяви пред Nova Силвия, друга пострадала от естетичната хирургия на Батмаз.

"Постоянно си поставям инжекционно филъри с хиалурон, за да имам някакъв нос. Ако не го уголемявам изкуствено сякаш нямам никакъв нос на лицето си. Това е резултатът от работата на Батмаз. Белязан съм за цял живот", разказа пред журналистката Татяна Йорданова и мъж, пострадал след интервенция при чужденеца.