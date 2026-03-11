Пред две седмици служебното правителство пое отговорност в един тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет – избори по правилата. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„От първия ден финансовият министър и министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия. Днес можем да кажем ясно – 1,6 млн. български пенсионери ще получат по 20 или 50 евро великденска добавка. Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв“, съобщи премиерът.

По думите му грижата за най-уязвимите е преди всичко въпрос на държавност и човечност.

„Много български граждани усещат натиска на цените и на горивата. Това не е проблем само в България, а в цяла Европа. Ние не трябва да позволяваме събитията и напрежението по света да се прехвърлят и тук, у дома.“

Премиерът уточни, че правителството разглежда конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа.