На 11 и 12 март на сцената на Държавна опера – Бургас Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ ще отбележи своята 65-годишнина с тържествен концерт.

Годишнината поставя акцент върху повече от шест десетилетия музикална история, започнала със създаването на Държавното средно музикално училище в Бургас. То е основано със Заповед № I–3284 на Министерството на просветата и културата. През годините училището се утвърждава като един от значимите културно-образователни центрове в региона, подготвил поколения музиканти и сценични артисти.

Празникът има и силна символика – на 13 март се навършват 127 години от рождението на патрона на училището, големия български композитор Панчо Владигеров.

Специалната програма „65 години по вълните на изкуството“ ще представи концерт-спектакъл с участието на ученици от всички специалности. Публиката ще има възможност да чуе и най-малката филхармония – оркестър, съставен от ученици от V до VII клас.

Сред гостите на събитието се очаква да бъдат представители на културни институции, партньори и бивши преподаватели на училището.

Честването е празник не само за училищната общност, но и за Бургас – град, който повече от шест десетилетия подкрепя развитието на млади таланти и утвърждава културата като своя ценност.

Официалната програма на събитието може да бъде изтеглена от следния линк: