Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) ще обсъди на заседание от 10:00 ч. служебното правителство според дневния ред на заседанието от общи четири точки, изпратен от правителствената пресслужба.

Служебният кабинет ще разгледа решение за одобряване на финансиране на министерството на туризма за 2026 година.

В програмата на служебното правителство е доклад за одобряване на резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалните въпроси, което се състоя на 12-и и 13 февруари в столицата Никозия, Република Кипър, както и доклад за одобряване на резултатите от участието на страната ни в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи, част „Търговия“, на 19-и и 20 февруари в Никозия.

Очаква се и кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери. Социалният министър трябва да предложи конкретни суми. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.

Идеята е по 50 евро допълнително да получат тези, чиято пенсия или сбор от пенсии е до 390,63 евро – размера на линията за бедност. и по 20 евро за пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. - до размера на минималната работна заплата.