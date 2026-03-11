Църковният празник

на

11 март почита паметта на Свети Софроний

, патриарх

Йерусалимски

, според православния календар. Празникът се пада по време на Великия пост - ето какви са традициите и обичаите, свързани с него.

Свети Софроний Врачански е роден през 1739 г. в Котел. Ръкоположен е за свещеник през 1762 г. През 1765 г. се среща с Паисий Хилендарски, след което преписва и популяризира “История славянобългарска". През 1794 г. е ръкоположен за Врачански епископ. Умира през 1813 г. Той е канонизиран от Българската православна църква с протокол номер 23 на Светия синод от 31 декември 1964 година.

Въпреки че Св. Софроний Врачански не е светец-чудотворец, неговият ден се смята за важен в православния календар, особено за хората, свързани с образованието, просветата и духовния живот.

Според народните вярвания, имената носят сила и символика. Хората с име Софроний често се свързват с мъдрост, търпение и духовна сила. На този ден някои вярващи запалват свещ в църква и се молят за благополучие и просветление.

Имен ден празнуват

Софроний, Софрон, Софронио, Софрона.