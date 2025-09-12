Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов, един от младежите, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе, съобщава БиТиВи.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, че Кязъмов в един от двамата обвиняеми по случая, които са с две повдигнати обвинения - за хулиганство и нанасяне на тежка телесно повреда. Другият, който е със същите повдигнати две обвинения е 15-годишният Станислав Александров.

По-късно стана ясно, че съдът е определил домашен арест и за шофьора на колата - Кирил Гочев, който е с повдигнато обвинение за хулиганство, предаде БТА.

Апелативният прокурор Димитър Лещаков настоя съдът да потвърди постоянния арест на Гочев, като изтъкна, че според свидетелските показания става ясно, че той е имал основна движеща роля за възникналия инцидент, бил е шофьор на автомобила и е уговарял останалите младежи да изградят еднаква версия, според която той не е шофирал опасно.

Адвокатът на обвиняемия - Георги Георгиев, поиска по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че съседът на Николай Кожухаров - Георги Димитров, е спрял автомобила и е започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил член 5 от Закона за движение по пътищата и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

В рамките на днешния ден трябва да станат ясни мерките и на останалите двама обвиняеми - Виктор Иванов и непълнолетния Станислав Александров, които няма да присъстват в съдебната зала и ще бъдат представлявани от своите адвокати.