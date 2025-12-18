С пълно единодушие 18 гласа "за" и без гласове "против", вътрешната комисия прие на първо четене внесения от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов законопроект, с който НСО няма да охранява народни представители, освен председателят на Народното събрание.

Основният мотив от страна на ПП-ДБ е да се премахне охраната на Делян Пеевски.

По време на дебатите народният представител и председател от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС Маноил Манов заяви, че ГЕРБ не се страхуват и ще подкрепят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Той посочи, че НСО е един от държавните символи на България.

"В законопроекта има много неща, които трябва да бъдат изгладени", допълни Манов.

По-рано днес лидерът на "ДПС Ново Начало" изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана (НСО) и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

В писмото се иска компетентният орган да се произнесе във връзка с решение на Комисията по чл. 23 дали има изменение в обстоятелствата и налице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.