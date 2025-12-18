Министърът на вътрешните работи Даниел Митов отличи инспектор Калоян Пейчев от сектор "Охранителна полиция" към Първо Районно управление - Бургас за проявена доблест и смелост.

С риск за живота си, докато пътувал с личния си автомобил и семейството си в Котел, инспектор Пейчев се втурнал да оказва помощ при настъпила тежка катастрофа на 23 ноември. Инцидентът станал към 12.00 часа на пътя до сливенското село Мокрен при сблъсък на лек автомобил „Фолксваген голф“ с бургаска регистрация и товарен автомобил „Мерцедес Актрос“ със софийска регистрация, с прикачено към него полуремарке.



Инспектор Пейчев незабавно спрял на безопасна дистанция и се насочил към водача на лекия автомобил - жена, притисната от двигателя на "Фолксвагена". Опитал се да окаже първа помощ, като първоначално водачката давала признаци на живот, но впоследствие починала. Шофьорската врата на автомобила била силно деформирана - МВР-служителят се опитал да я отвори, но не успял и се насочил към останала част от смачканото купе.



Забелязал, че в задната му част лежи дете с травма на главата, а в близост до него била газовата уредба на "Фолксвагена". Внимателно успял да извади детето от рисковата кола, като му оказал първа помощ и алармирал за пътния инцидент на тел. 112.



На място пристигнали два полицейски екипа, както и екипи на „Пожарна безопасност“ и „Бърза помощ“ - Сливен. Качили момчето в линейката и го откарали към сливенската болница. Впоследствие бащата на пострадалото дете и полицай Пейчев се свързали, като станало ясно, че момченцето е претърпяло животоспасяваща операция, тъй като от ПТП било с разкъсан бял дроб, фрактура на китката, рана на главата и му била отстранена жлъчката. Към момента пострадалото дете се възстановява.