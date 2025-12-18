Министерството на земеделието и храните одобри за финансиране Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на местната инициативна рибарска група (МИРГ) в Поморие, съобщи пресслужбата на Общината.



В конкуренция с рибарски групи от цялата страна, стратегията на Поморие бе класирана на престижното 3-то място от общо 30 подадени предложения, получавайки една от най-високите комплексни оценки за качество и иновативност.



С това се дава „зелена светлина“ за инвестиции в размер на близо 3,9 милиона лева, които ще бъдат насочени директно към рибарския сектор, бизнеса и местната общност в община Поморие през програмния период до 2027 г.



„Класирането ни на трето място в национален мащаб е огромно признание за работата на целия екип и за активния диалог с местните рибари и предприемачи по време на подготовката на документа. Това показва, че Поморие има ясна и устойчива визия за своето бъдеще като водещ център на синята икономика,“ сподели кметът Иван Алексиев, който е председател на сдружението.Предстои публикуване на Индикативен годишен работен план, който ще определи точните дати за прием на проекти.



Очаква се първите процедури да бъдат насочени към модернизация на рибарските дейности и подкрепа за дребномащабния риболов.